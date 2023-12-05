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В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с Шамилем Айрымом

В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с Шамилем Айрымом В Общине Западного Азербайджана (ОЗА) прошли встречи с участниками, прибывшими в Азербайджан для участия в международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: Глобальный контекст и справедливое реш
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 00:24
В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с Шамилем Айрымом

В Общине Западного Азербайджана (ОЗА) прошли встречи с участниками, прибывшими в Азербайджан для участия в международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: Глобальный контекст и справедливое решение", которая пройдет 5 декабря.

Как сообщает Report, член Великого Национального собрания Турции Шамиль Айрым встретился с председателем правления общины, депутатом Милли Меджлиса Азизом Алекберли и председателем Совета старейшин ОЗА, депутатом Милли Меджлиса академиком Ахлиманом Амираслановым.

Представителю братской страны была выражена благодарность за моральную поддержку, которую всегда оказывала Турция. Шамиль Айрым, в свою очередь, отметил возможности, которые будут предоставлены на конференции, для того чтобы довести до мировой общественности реалии Западного Азербайджана.

Отметим, что в конференции примут участие более 100 депутатов, экспертов и других известных лиц из Азербайджана и более 30 зарубежных стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamil Ayrımla Qərbi Azərbaycan İcmasında görüş keçirilib

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