В ОЗА призвали Freedom House не становиться инструментом в руках политических кругов

В Общине Западного Азербайджана призвали организацию Freedom House не становиться инструментом в руках политических кругов.

В Общине Западного Азербайджана (ОЗА) призвали организацию Freedom House не становиться инструментом в руках политических кругов.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Общины.

Отмечается, что организация Freedom House, действующая в США и позиционирующая себя как стоящую на страже демократии и прав человека, опубликовала годовой доклад. Обзор, именуемый "Нации в переходный период -2024" (Nations in Transit 2024), пытается придать идеологическую окраску нынешнему геополитическому противостоянию на международной арене.

"Авторы доклада занимают явно подстрекательскую позицию, выступая против дипломатии и взаимопонимания, углубляют разделительные линии, относя государства к тому или иному лагерю. Заказчики отчета, не в силах переварить восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, проведение им независимой политики, утверждают, что антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные в сентябре 2023 года, якобы нарушают права человека.

Злостные нападки на Азербайджан в докладе, который в целом пагубен и недостоверен, является результатом деятельности многочисленных радикальных армянских функционеров, в том числе вице-президента Анни Бояджян, пустивших корни в Freedom House. Вместо того, чтобы защищать высшие ценности, такие как права человека, армянские сотрудники Freedom House обвиняют Азербайджан, исходя из националистического фанатизма.

Община Западного Азербайджана сожалеет, что Freedom House потеряла свой авторитет из-за влияния расистских кругов, и призывает организацию не становиться инструментом в руках политических кругов, поддержать право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в заявлении.