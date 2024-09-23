В Общине Западного Азербайджана призвали Армению отказаться от реваншистских заявлений

В Общине Западного Азербайджана призвали Армению отказаться от реваншистских заявлений.

По наущению некоторых иностранных сил реваншистские силы в Армении и армянская диаспора активизировали кампанию о том, что "вопрос Нагорного Карабаха" якобы не решен и остается открытым.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

"Подобный подход, а также бездействие армянской стороны в отношении элементов, которые угрожают территориальной целостности Азербайджана, ее стремительная милитаризация и отказ исключить из своей конституции территориальные претензии к Азербайджану, вызывают серьезную обеспокоенность.

В связи с этим хотим решительно напомнить, что те, кто думает, что "вопрос Нагорного Карабаха" еще не решен, в корне заблуждаются. Азербайджан раз и навсегда восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, это незыблемо и необратимо. На самом деле нерешенным является вопрос безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев в родные края. Остается открытым лишь вопрос о возвращении в Западный Азербайджан. Община Западного Азербайджана будет последовательно продолжать свои усилия в этом направлении.

Требуем от правительства Армении и известных реваншистских кругов отказаться от этого опасного пути", - подчеркивается в заявлении ОЗА.