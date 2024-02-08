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В Общине Западного Азербайджана призвали американских дипломатов воздержаться от лицемерия

В Общине Западного Азербайджана призвали американских дипломатов воздержаться от лицемерия Заявление посольства США в Азербайджане относительно досрочных президентских выборов 7 февраля является грубым актом, не уважающим волю азербайджанского народа и противоречащим элементарным дипломатическим правилам.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 22:03
В Общине Западного Азербайджана призвали американских дипломатов воздержаться от лицемерия

Заявление посольства США о состоявшихся 7 февраля внеочередных президентских выборах является проявлением неуважения к волеизъявлению азербайджанского народа и грубостью, противоречащей элементарной дипломатической этике.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Сегодняшнее заявление страны, которая так и не осудила 30-летнюю армянскую оккупацию, этнические чистки, заявление, озвученное министром обороны в правительстве "демократа" Никола Пашиняна, "гениальным полководцем" Давидом Тонояном в Вашингтоне с угрозами в адрес Азербайджана о "новой войне за новые территории", а также не упоминала право на возвращение западных азербайджанцев, звучит крайне смехотворно.

Если американские дипломаты придают такое значение рекомендациям ОБСЕ, мы призываем их сначала ознакомиться с рекомендациями той же ОБСЕ относительно президентских выборов, которые прошли в США в ноябре 2020 года. В отчете особо подчеркивается, что рекомендации, включенные в предыдущие отчеты ОБСЕ, не были выполнены. Мы призываем американских дипломатов воздержаться от лицемерия", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: ABŞ diplomatlarını riyakarlıqdan uzaq olmağa çağırırıq

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