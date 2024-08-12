В Общине Западного Азербайджана ответили на заявление архиепископа Баграта Галстаняна

В Общине Западного Азербайджана ответили на расистское и ксенофобское заявление в отношении западных азербайджанцев и их права на возвращение архиепископа Баграта Галстаняна, который выдает себя за лидера движения "Священная борьба" в Армении.

В Общине Западного Азербайджана ответили на расистское и ксенофобское заявление в отношении западных азербайджанцев и их права на возвращение архиепископа Баграта Галстаняна, который выдает себя за лидера движения "Священная борьба" в Армении.

Об этом Report передает со ссылкой на заявление Общины.

В нем отмечается, что "этот дилетант", который не понятно, является священнослужителем или политиком, высказывал мнение радикального характера о наших соотечественниках, исказил вопрос мирного возвращения более 300 тысяч западных азербайджанцев на земли своих предков, пытался придать ему политический и ксенофобский окрас.

"Община Западного Азербайджана осуждает заявление Баграта Галстаняна и призывает архиепископа воздержаться от подобного расистского подхода. Вместо того, чтобы представлять и продвигать мир, справедливость и примирение как религиозный деятель, архиепископ, занимающий столь шовинистическую позицию, показывает, что подобные расистские подходы преобладают в армянской Григорианской церкви и обществе.

Община также требует от правительства Армении не допускать подобных расистских тенденций на своей территории из-за вреда, который они наносят мирному процессу", - подчеркивается в заявлении.