В ОБСЕ прокомментировали вопрос приостановления мандата координатора-проектов в Азербайджане

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В ОБСЕ прокомментировали вопрос приостановления мандата координатора-проектов этой организации в Азербайджане Алексиса Шахтахтинского. Как сообщили Report в пресс-службе ОБСЕ, контракт посла А. Шахтахтинского истек 31 мая.

1 июня заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов написал на своей странице в Twitter о том, что по его информации, действие мандата представителя ОБСЕ в Азербайджане Алексиса Шахтахтинского приостановлено.

"В дипломатических кругах основной причиной этого считают позицию посла США в ОБСЕ. Посол США в ОБСЕ Даниэль Баэр упрекнул Алексиса Шахтахтинского в том, что он сфотографировался с главой государства. Выходит, если бы Алексис Шахтахтинский сфотографировался с послом Баэром, это было бы успешным для его будущей карьеры", - написал Н.Мамедов на странице в Twitter.

В пресс-службе ОБСЕ в свою очередь заявили, что "этот процесс и мандат координатора-проектов ОБСЕ в Азербайджане никак не связаны между собой".