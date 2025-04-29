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В ОБСЕ подвели итоги визита генсека организации в регион Южного Кавказа

В ОБСЕ подвели итоги визита генсека организации в регион Южного Кавказа В ОБСЕ подвели итоги визита генсека организации в регион Южного Кавказа
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 16:08
В ОБСЕ подвели итоги визита генсека организации в регион Южного Кавказа

Визит генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу на Южный Кавказ продемонстрировал твердую приверженность организации обеспечению мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ОБСЕ по итогам визита генсека в регион.

В сообщении подчеркивается, что это также выражение поддержки усилиям по решению актуальных вызовов.

В организации отметили, что как в Ереване, так и в Баку генсек приветствовал усилия стран по обеспечению регионального мира и стабильности, выразив надежду на скорейшее подписание мирного соглашения.

"Новость о том, что текст мирного соглашения согласован, является вдохновляющим событием. ОБСЕ готова поддержать Армению и Азербайджан в их дальнейшем движении по пути к устойчивому миру", - приводятся слова Синирлиоглу.

В сообщении также упоминается, что будучи в Азербайджане генеральный секретарь посетил Бакинский международный морской торговый порт, где обсуждались возможности расширения сотрудничества в области транспорта и коммуникаций.

"Будучи ключевым узлом на Среднем коридоре, который соединяет Европу и Азию, Бакинский порт является одним из бенефициаров проекта ОБСЕ "Содействие развитию зеленых портов и связи в регионе Каспийского моря", - заявили в организации.

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Версия на английском языке OSCE sums up secretary general's visit to South Caucasus
Версия на азербайджанском языке ATƏT-in baş katibinin Cənubi Qafqaza səfəri təşkilatın sülhün təmin edilməsinə sadiqliyini nümayiş etdirir

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