В "Объединении горских евреев" в Москве пройдет презентация книги к 100-летию Гейдара Алиева

18 октября в Москве состоится презентация книги председателя Союза молодых дипломатов Азербайджана в России и еврейского движения "Алеф" Абрама Ихиилова "Большой путь маленького народа. Горские евреи в Азербайджане" к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает российское бюро Report, мероприятие пройдет в здании региональной общественной организации "Объединение горских евреев".
На презентации соберутся известные деятели культуры, искусств и науки, представители Фонда Гейдара Алиева и СТМЭГИ, Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), еврейского движения "Алеф", союза молодых дипломатов Азербайджана в РФ.
Также в ходе презентации запланировано активное обсуждение перспектив международного сотрудничества и влиянии личности на развитие истории.