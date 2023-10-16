В "Объединении горских евреев" в Москве пройдет презентация книги к 100-летию Гейдара Алиева

В "Объединении горских евреев" в Москве пройдет презентация книги к 100-летию Гейдара Алиева

18 октября в Москве состоится презентация книги председателя Союза молодых дипломатов Азербайджана в России и еврейского движения "Алеф" Абрама Ихиилова "Большой путь маленького народа. Горские евреи в Азербайджане" к 100-летию общенационального лидера аз

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18 октября в Москве состоится презентация книги председателя Союза молодых дипломатов Азербайджана в России и еврейского движения "Алеф" Абрама Ихиилова "Большой путь маленького народа. Горские евреи в Азербайджане" к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Как сообщает российское бюро Report, мероприятие пройдет в здании региональной общественной организации "Объединение горских евреев". На презентации соберутся известные деятели культуры, искусств и науки, представители Фонда Гейдара Алиева и СТМЭГИ, Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), еврейского движения "Алеф", союза молодых дипломатов Азербайджана в РФ. Также в ходе презентации запланировано активное обсуждение перспектив международного сотрудничества и влиянии личности на развитие истории. Подпишитесь на наш Telegram канал