О нас

В "Объединении горских евреев" в Москве пройдет презентация книги к 100-летию Гейдара Алиева

В "Объединении горских евреев" в Москве пройдет презентация книги к 100-летию Гейдара Алиева 18 октября в Москве состоится презентация книги председателя Союза молодых дипломатов Азербайджана в России и еврейского движения "Алеф" Абрама Ихиилова "Большой путь маленького народа. Горские евреи в Азербайджане" к 100-летию общенационального лидера аз
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 20:02
В Объединении горских евреев в Москве пройдет презентация книги к 100-летию Гейдара Алиева

18 октября в Москве состоится презентация книги председателя Союза молодых дипломатов Азербайджана в России и еврейского движения "Алеф" Абрама Ихиилова "Большой путь маленького народа. Горские евреи в Азербайджане" к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие пройдет в здании региональной общественной организации "Объединение горских евреев".

На презентации соберутся известные деятели культуры, искусств и науки, представители Фонда Гейдара Алиева и СТМЭГИ, Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), еврейского движения "Алеф", союза молодых дипломатов Азербайджана в РФ.

Также в ходе презентации запланировано активное обсуждение перспектив международного сотрудничества и влиянии личности на развитие истории.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moskvada “Dağ Yəhudiləri İttifaqı”nda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə kitab təqdimatı keçiriləcək

Экслюзивные новости

Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi