В Нью-Йорке водрузят флаг Азербайджана

По случаю 18 октября – Дня восстановления независимости в Нью-Йорке будет водружен государственный флаг Азербайджана.

По случаю 18 октября – Дня восстановления независимости в Нью-Йорке будет водружен государственный флаг Азербайджана.

Об этом американскому бюро Report сказал председатель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Йерделенли.

Он отметил, что флаг Азербайджана будет вывешен на большом флагштоке в парке Bowling Green, расположенном в финансовом центре Нью-Йорка, на одной из самых посещаемых туристами улице Уолл-стрит. Флаг Азербайджана будет развеваться здесь в течение 10 дней.

Председатель ассоциации добавил, что и ранее в исторические для Азербайджана дни наш государственный триколор украшал небо над Нью-Йорком.