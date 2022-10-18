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В Нью-Йорке водрузят флаг Азербайджана

В Нью-Йорке водрузят флаг Азербайджана По случаю 18 октября – Дня восстановления независимости в Нью-Йорке будет водружен государственный флаг Азербайджана.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 11:52
В Нью-Йорке водрузят флаг Азербайджана

По случаю 18 октября – Дня восстановления независимости в Нью-Йорке будет водружен государственный флаг Азербайджана.

Об этом американскому бюро Report сказал председатель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Йерделенли.

Он отметил, что флаг Азербайджана будет вывешен на большом флагштоке в парке Bowling Green, расположенном в финансовом центре Нью-Йорка, на одной из самых посещаемых туристами улице Уолл-стрит. Флаг Азербайджана будет развеваться здесь в течение 10 дней.

Председатель ассоциации добавил, что и ранее в исторические для Азербайджана дни наш государственный триколор украшал небо над Нью-Йорком.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s flag to be hoisted in New York
Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Azərbaycan bayrağı ucaldılacaq

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