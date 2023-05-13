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В Нью-Йорке состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию Гейдара Алиева

В Нью-Йорке состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию Гейдара Алиева В Нью-Йорке, США, состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
13 мая 2023 г. 06:09
В Нью-Йорке состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию Гейдара Алиева

В Нью-Йорке, США, состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает американское бюро Report, мероприятие, совместно организованное посольством Азербайджана в США, постоянными представительствами Азербайджана и Турции при ООН, приняло в Доме Турции Генеральное консульство братской страны в Нью-Йорке.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, постпред нашей страны при ООН Яшар Алиев, постоянный представитель Турции при той же организации Седат Унал, а также сотрудники диппредставительств в Нью-Йорке, представители научно-исследовательских центров и бизнесмены, представители азербайджанской и турецкой диаспор.

Посол Хазар Ибрагим подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев был уникальной личностью, вошедшей в общечеловеческую историю.

Он добавил, что в самые трудные времена Гейдар Алиев своей дальновидной политикой, верной принципам строительства демократического государства, перестроил Азербайджан на здоровых основах.

"Общенациональный лидер всю свою жизнь упорно и самоотверженно боролся за свободу, независимость Азербайджана", - констатировал посол.

Постоянный представитель при ООН Яшар Алиев рассказал об исключительных заслугах великого лидера Гейдара Алиева как основателя современного Азербайджана. По его словам, дальновидная внутренняя и внешняя политика общенационального лидера обеспечили благосостояние нашей страны. Постпред Я.Алиев также поделился своими воспоминаниями о великом лидере, отметив роль Гейдара Алиева в установлении и развитии отношений с США и ООН.

Постпред Турции в ООН Седат Онал сказал, что Гейдар Алиев оставил неизгладимый след не только в истории Азербайджана, но и всего тюркского мира. Он рассказал о неоценимом вкладе великого лидера в турецко-азербайджанское братство.

На мероприятии студенту Пенсильванского университета Мейсону Келлеру была вручена стипендия имени "Гейдара Алиева".

Затем был показан подготовленный Министерством иностранных дел Азербайджана видеоролик, охватывающий внешнеполитическую деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева. В рамках мероприятия также была организована фотовыставка, посвященная официальным и рабочим визитам великого лидера в США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib

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