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В Нью-Йорке проведена информационная кампания по случаю Дней Победы и Флага Азербайджана

В Нью-Йорке проведена информационная кампания по случаю Дней Победы и Флага Азербайджана В Нью-Йорке (США) проведена информационная кампания, посвященная 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага Азербайджана.
Внешняя политика
10 ноября 2023 г. 04:47
В Нью-Йорке проведена информационная кампания по случаю Дней Победы и Флага Азербайджана

В Нью-Йорке (США) проведена информационная кампания, посвященная 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, инициатива была реализована Азербайджано-американской молодежной федерацией при поддержке Постоянного представительства нашей страны при ООН.

В рамках акции, на огромных мониторах на "Таймс Сквер", которая считается символом Нью-Йорка и которую ежедневно посещают тысячи туристов, была высвечена запись "8 Ноября – День Победы Азербайджана!", а также карта Азербайджана и символ победы в Отечественной войне - цветок харыбюльбюль (Офрис кавказская).

Эти сведения привлекли внимание местных и иностранных туристов, посещающих площадь. Они с интересом наблюдали за табло, на котором высвечивалась информация об Азербайджане.

Акция продолжалась с 19:00 до 22:00 по времени Нью-Йорка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Azərbaycanın Zəfər və Dövlət Bayrağı günləri ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilib

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