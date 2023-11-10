В Нью-Йорке проведена информационная кампания по случаю Дней Победы и Флага Азербайджана

В Нью-Йорке (США) проведена информационная кампания, посвященная 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага Азербайджана.

В Нью-Йорке (США) проведена информационная кампания, посвященная 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report , инициатива была реализована Азербайджано-американской молодежной федерацией при поддержке Постоянного представительства нашей страны при ООН.

В рамках акции, на огромных мониторах на "Таймс Сквер", которая считается символом Нью-Йорка и которую ежедневно посещают тысячи туристов, была высвечена запись "8 Ноября – День Победы Азербайджана!", а также карта Азербайджана и символ победы в Отечественной войне - цветок харыбюльбюль (Офрис кавказская).

Эти сведения привлекли внимание местных и иностранных туристов, посещающих площадь. Они с интересом наблюдали за табло, на котором высвечивалась информация об Азербайджане.

Акция продолжалась с 19:00 до 22:00 по времени Нью-Йорка.