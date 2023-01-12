В Нью-Йорке представлен документальный фильм о Шуше

В Нью-Йорке представлен документальный фильм о Шуше "Легенда хары-бюльбюль".

В Нью-Йорке представлен документальный фильм о Шуше "Легенда хары-бюльбюль".

Как передает американское бюро Report, в мероприятии, организованном постоянным представительством Азербайджана при ООН, Генконсульством Турции в Нью-Йорке, Азербайджанским обществом Америки и Американским обществом мугама, приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, генконсул Турции Рейхан Озгюр, дипломаты, активисты азербайджанской и турецкой общин.

Фильм, съемки которого проходили в колыбели культуры Азербайджана - городе Шуша, включает интервью с рядом видных деятелей культуры и искусства об истории города, царившей в нем музыкальной и литературной атмосфере, исторических личностях. В фильме также приводятся мнения западных ученых о культуре Востока, азербайджанской литературе, искусстве мугама и пр.

Режиссер фильма шведский фотограф, оператор Микаэль Силкеберг рассказал, что идея увековечить Шушу посетила его после посещения этого исторического города в прошлом году.