В Нью-Йорке по случаю 28 Мая - Дня независимости подняли флаг Азербайджана

В Нью-Йорке традиционно в честь 28 мая – Дня независимости подняли Государственный флаг Азербайджана.
Как сообщает
В церемонии приняли участие активисты азербайджанской диаспоры из Нью-Йорка и прилегающих штатов, студенты и дипломаты азербайджанского постпредства.
Азербайджанский триколор подняли под звуки государственного гимна на огромном флагштоке в парке Bowling Green на Уолл-стрит, который является одним из символов и финансовым центром Нью-Йорка.
Затем были исполнены танцы под азербайджанскую музыку, при этом мероприятие вызвало большой интерес у туристов.