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В Нью-Йорке по случаю 28 Мая - Дня независимости подняли флаг Азербайджана

В Нью-Йорке по случаю 28 Мая - Дня независимости подняли флаг Азербайджана В Нью-Йорке традиционно в честь 28 мая – Дня независимости подняли Государственный флаг Азербайджана.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 21:47
В Нью-Йорке по случаю 28 Мая - Дня независимости подняли флаг Азербайджана

В Нью-Йорке традиционно в честь 28 мая – Дня независимости подняли Государственный флаг Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Азербайджано-американской молодежной федерацией и Азербайджано-Нью-Йоркской Ассоциацией при поддержке Постоянного представительства Азербайджана при ООН.

В церемонии приняли участие активисты азербайджанской диаспоры из Нью-Йорка и прилегающих штатов, студенты и дипломаты азербайджанского постпредства.

Азербайджанский триколор подняли под звуки государственного гимна на огромном флагштоке в парке Bowling Green на Уолл-стрит, который является одним из символов и финансовым центром Нью-Йорка.

Затем были исполнены танцы под азербайджанскую музыку, при этом мероприятие вызвало большой интерес у туристов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda 28 May – Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

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