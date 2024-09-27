В Нью-Йорке по инициативе председательства COP29 прошел Форум высокого уровня по климатической прозрачности

В Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе Азербайджана в качестве председателя COP29 прошел "Форум высокого уровня по климатической прозрачности".

В Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе Азербайджана в качестве председателя COP29 прошел "Форум высокого уровня по климатической прозрачности".

Как сообщает Report, в мероприятии участвовали высокопоставленные представители из примерно 80 государств и международных организаций.

Главной целью форума было поддержать процесс подготовки Двухгодичных докладов о прозрачности (BTR). Эти доклады представляют собой ключевой элемент Расширенной рамочной программы по обеспечению прозрачности (ETF), созданной в рамках Парижского соглашения. Кроме того, задачей форума было укрепить сотрудничество между странами-участницами, донорскими организациями и другими заинтересованными сторонами в этой области.

В своей вступительной речи президент COP29 Мухтар Бабаев акцентировал внимание на значимости климатической прозрачности. Он рассказал участникам о работе, проводимой председательством COP29 в этом направлении, а также о планах на будущее.

Бабаев отметил, что впервые в этом году будут представлены BTR, которые играют ключевую роль в объективной оценке деятельности по борьбе с изменением климата. В этой связи он обратил внимание на значимость учебных семинаров по подготовке BTR, организованных председательством COP29 совместно с Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и другими партнерами в Баку и ряде регионов мира.

В рамках мероприятия также была представлена "Бакинская глобальная платформа климатической прозрачности" (BTP), направленная на укрепление доверия между странами-участницами и расширение их потенциала в подготовке BTR.

Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев подчеркнул, что BTP станет важнейшей платформой в процессе обеспечения глобальной климатической прозрачности, а также будет способствовать всеобщему участию в ETF и продолжению обсуждения вопросов прозрачности после завершения COP29.

В ходе панельных дискуссий, которые прошли в рамках мероприятия, выступили министры и заместители министров, главные переговорщики по климату из Японии, Египта, Самоа, США, Турции, Швейцарии, Германии, Франции, Грузии и Венгрии. Также выступили высокопоставленные представители РКИК ООН, Программы развития ООН (ПРООН), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Организации экономического сотрудничества и развития. Выступавшие подчеркнули важность вклада председательства COP29 в области климатической прозрачности и выразили поддержку Бакинской глобальной платформе климатической прозрачности.