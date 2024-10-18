В Нью-Йорке отметили День восстановления независимости Азербайджана

В Нью-Йорке 18 октября по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Азербайджана был поднят азербайджанский триколор.
Как сообщает американское бюро
Проект был реализован под руководством вице-президента Нью-Йоркской ассоциации азербайджанцев Замины Мирхадиевой. В церемонии приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, а также наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, и активисты диаспоры.
Флаг Азербайджана будет развеваться в парке 10 дней.
Отметим, что и в предыдущие годы трехцветный флаг украшал небо Нью-Йорка в памятные для Азербайджана дни.