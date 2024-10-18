В Нью-Йорке отметили День восстановления независимости Азербайджана

В Нью-Йорке 18 октября по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Азербайджана был поднят азербайджанский триколор.

В Нью-Йорке 18 октября по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Азербайджана был поднят азербайджанский триколор.

Как сообщает американское бюро Report , Государственный флаг Азербайджана был вывешен в парке "Боулинг-Грин", расположенном на Уолл-стрит, одной из самых посещаемых туристами улиц, которая считается символом и финансовым центром Нью-Йорка.

Проект был реализован под руководством вице-президента Нью-Йоркской ассоциации азербайджанцев Замины Мирхадиевой. В церемонии приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, а также наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, и активисты диаспоры.

Флаг Азербайджана будет развеваться в парке 10 дней.

Отметим, что и в предыдущие годы трехцветный флаг украшал небо Нью-Йорка в памятные для Азербайджана дни.