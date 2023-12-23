В Нью-Йорке отметили День солидарности азербайджанцев мира

В Нью-Йорке (США) прошло мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, организованное постоянным представительством Азербайджана при ООН.

В Нью-Йорке (США) прошло мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, организованное постоянным представительством Азербайджана при ООН.

Как сообщает местное бюро Report, в нем приняли участие дипломаты, руководители действующих в США организаций и объединений, а также представители азербайджанской общины Нью-Йорка.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев поздравил наших соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира. Он отметил, что этот день, учрежденный великим лидером Гейдаром Алиевым, приобретает все больший смысл и значение.

На мероприятии был показан видеоролик с кадрами из поездки президента Ильхама Алиева на освобожденные от оккупации территории - в Шушу, Лачын и Ханкенди.