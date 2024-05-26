В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана

В Азербайджанском культурном центре в Нью-Йорке (Azerbaijancultural Center NY – ACCNY) было организовано мероприятие по случаю 28 мая – Дня независимости.

В Азербайджанском культурном центре в Нью-Йорке (Azerbaijancultural Center NY – ACCNY) было организовано мероприятие по случаю 28 мая – Дня независимости.

Как сообщает американское бюро Report , в мероприятии, организованном руководителем центра, заслуженным артистом Азербайджана Тельманом Джалилем, приняли участие проживающие в городе соотечественники.

Т.Джалил охарактеризовал достижения Азербайджана на международной арене как результат государственной политики, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым. Он также коснулся активной деятельности азербайджанской молодежи, живущей и обучающейся в Нью-Йорке, по продвижению азербайджанской культуры в США.

Руководитель центра выразил особую благодарность и наградил почетными дипломами Центра Айдан Демирову и Фарзану Бабаеву, которые на высоком уровне представили нашу страну, исполнив один из древнейших азербайджанских народных танцев "Узундере" на культурном фестивале в Нью-Йорке.