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В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана

В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана В Азербайджанском культурном центре в Нью-Йорке (Azerbaijancultural Center NY – ACCNY) было организовано мероприятие по случаю 28 мая – Дня независимости.
Внешняя политика
26 мая 2024 г. 08:56
В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана

В Азербайджанском культурном центре в Нью-Йорке (Azerbaijancultural Center NY – ACCNY) было организовано мероприятие по случаю 28 мая – Дня независимости.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии, организованном руководителем центра, заслуженным артистом Азербайджана Тельманом Джалилем, приняли участие проживающие в городе соотечественники.

Т.Джалил охарактеризовал достижения Азербайджана на международной арене как результат государственной политики, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым. Он также коснулся активной деятельности азербайджанской молодежи, живущей и обучающейся в Нью-Йорке, по продвижению азербайджанской культуры в США.

Руководитель центра выразил особую благодарность и наградил почетными дипломами Центра Айдан Демирову и Фарзану Бабаеву, которые на высоком уровне представили нашу страну, исполнив один из древнейших азербайджанских народных танцев "Узундере" на культурном фестивале в Нью-Йорке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Azərbaycanın Müstəqillik Günü qeyd olunub

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