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В Нью-Йорке организована выставка, посвященная АДР

В Нью-Йорке организована выставка, посвященная АДР В Нью-Йорке состоялась выставка, посвящённая Азербайджанской Демократической Республике (АДР), на которой были представлены документы и фотографии, относящиеся к периоду существования первой республики.
Внешняя политика
30 мая 2025 г. 08:02
В Нью-Йорке организована выставка, посвященная АДР

В Нью-Йорке состоялась выставка, посвящённая Азербайджанской Демократической Республике (АДР), на которой были представлены документы и фотографии, относящиеся к периоду существования первой республики.

Как передает Report, мероприятие прошло при организационной поддержке Торговой палаты США–Азербайджан. Экспонаты — оригинальные документы и редкие фотографии — были предоставлены из личного архива историка и исследователя Дилгама Ахмада.

В рамках выставки Дилгам Ахмад также провёл встречу с азербайджанскими студентами, обучающимися в США. Он рассказал о своей многолетней исследовательской работе и архивных материалах, собранных им с 2014 года, которые касаются деятелей АДР и важнейших событий того периода.

На выставке были продемонстрированы уникальные экспонаты: копия оригинального паспорта, выданного одному из 100 студентов, отправленных АДР на обучение за границу, рукописные эскизы решений, принятых правительством республики за 23 месяца её существования, фотографии делегации, участвовавшей в Парижской мирной конференции, а также исторические снимки Тифлиса (ныне Тбилиси), где 28 мая 1918 года была провозглашена независимость Азербайджана.

Выступая перед участниками, Ахмад подчеркнул, что провозглашение АДР стало важной вехой в истории всего мусульманского Востока и тюркского мира. Он также отметил, что за короткое время республике удалось предпринять значительные шаги по защите территориальной целостности и границ страны.

Отвечая на вопросы студентов, исследователь выразил надежду, что в будущем ему удастся создать Музей Республики на основе своей богатой коллекции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə həsr olunmuş sərgi keçirilib

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