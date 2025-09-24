Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Нью-Йорке обсуждено азербайджано-швейцарское сотрудничество

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 02:16
    В Нью-Йорке обсуждено азербайджано-швейцарское сотрудничество

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

    Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского ведомства сообщила в соцсети Х.

    Министры рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией, подчеркнув важность укрепления политического диалога, расширения экономических и торговых связей, углубления сотрудничества в рамках международных организаций.

    "Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, еще раз подтвердив свою приверженность постоянному диалогу и партнерству", - говорится в публикации МИД.

    Фото
    Лента новостей