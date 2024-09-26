В Нью-Йорке обозначена основанная на международном праве позиция Азербайджана по кашмирской проблеме

На заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру, в котором принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, была вновь подчеркнута позиция Баку, основанная на нормах и принципа

На заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру, в котором принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, была вновь подчеркнута позиция Баку, основанная на нормах и принципах международного права.

Как сообщает Report , об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского дипведомства.

"Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества по Джамму и Кашмиру, прошедшем в Нью-Йорке.

Была вновь подчеркнута непоколебимая позиция Азербайджана относительно мирного решения проблемы Джамму и Кашмира путем диалога в соответствии с нормами и принципами международного права, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", – отмечается в сообщении.