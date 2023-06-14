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В Нидерландах запущен новостной сайт о важнейших событиях в Азербайджане

В Нидерландах запущен новостной сайт о важнейших событиях в Азербайджане В Нидерландах запущен новостной сайт karabach24.nl на нидерландском языке, который будет информировать читателей этой страны об актуальных событиях и новостях Азербайджана.
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 10:04
В Нидерландах запущен новостной сайт о важнейших событиях в Азербайджане

В Нидерландах запущен новостной сайт karabach24.nl на нидерландском языке, который будет информировать читателей этой страны об актуальных событиях и новостях Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Гааге, электронная газета создана нашими соотечественниками, являющимися гражданами Нидерландов. Она будет на ежедневной основе информировать читателей о важнейших событиях в политической, экономической и культурной сферах жизни Азербайджана. В специальных рубриках "Аналитика" и "Интервью" будут публиковаться соответсвующие материалы азербайджанских и иностранных экспертов.

В рубрике "Карабах" планируется размещать материалы о процессах реконструкции, восстановления и социально-экономического развития в Карабахском регионе. В соответствии с договорённостью, достигнутой с Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, она будет оказывать информационную поддержку новостному сайту karabach24.nl для подготовки и размещения материалов об истории и культурном наследии Карабахского региона.

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Версия на английском языке News website on major events in Azerbaijan launched in Netherlands
Версия на азербайджанском языке Niderlandda Azərbaycanla bağlı xəbər saytı fəaliyyətə başlayıb

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