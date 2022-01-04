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В Нидерландах ярый противник Турции назначена министром

В Нидерландах ярый противник Турции назначена министром В Нидерландах 271-дневные переговоры по итогам всеобщих выборов, состоявшихся в марте прошлого года, дали результаты.
Внешняя политика
4 января 2022 г. 16:40
В Нидерландах ярый противник Турции назначена министром

В Нидерландах 271-дневные переговоры по итогам всеобщих выборов, состоявшихся в марте прошлого года, дали результаты.

Как сообщает европейское бюро Report, определены министры в коалиционном правительстве. В правительстве будут представлены две этнические турчанки.

Депутат от либеральной правоцентристской партии “Свобода и демократия” (VVD) Дилан Йешилгёз Зегериус станет новым министром безопасности и юстиции Нидерландов, а член партии “Демократы 66” (D66) Гюнай Услу - министром культуры и печати.

Дилан Йешилгёз известна как ярый противник Турции. Ее отец Юджел Йешилгёз был объявлен в розыск за связи с террористической организацией ПКК. В 1984 году он бежал из Турции в Нидерланды.

В 2018 году Д.Йешилгёз была одной из пяти турецких депутатов, признавших пресловутый “геноцид армян” в Нидерландах.

Накануне "Товузских боев" Дилан Йешилгёз совершила нападение на посольство Азербайджана в Нидерландах и потребовала немедленного освобождения задержанных армян.

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