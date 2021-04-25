В Нидерландах разместили билборды на тему заминированных территорий Азербайджана

По инициативе координатора Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиля Алиева, 24 апреля в нидерландском городе Берневельд были установлены билборд в знак протеста против отказа Армении предоставить карты расположения мин, заложенны

По инициативе координатора Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиля Алиева, 24 апреля в нидерландском городе Берневельд были установлены билборд в знак протеста против отказа Армении предоставить карты расположения мин, заложенных Арменией на освобожденных территориях Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

На билбордах были размещены такие лозунги, как "Нам нужны карты расположения мин на наших территориях", "Положите конец человеческим смертям", "Армения должна предоставить карты заминированных территорий", "Армения, прекрати военные преступления", "Дети не должны становиться жертвами мин" и т.д.