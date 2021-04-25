О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нидерландах разместили билборды на тему заминированных территорий Азербайджана

В Нидерландах разместили билборды на тему заминированных территорий Азербайджана По инициативе координатора Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиля Алиева, 24 апреля в нидерландском городе Берневельд были установлены билборд в знак протеста против отказа Армении предоставить карты расположения мин, заложенны
Внешняя политика
25 апреля 2021 г. 09:54
В Нидерландах разместили билборды на тему заминированных территорий Азербайджана

По инициативе координатора Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиля Алиева, 24 апреля в нидерландском городе Берневельд были установлены билборд в знак протеста против отказа Армении предоставить карты расположения мин, заложенных Арменией на освобожденных территориях Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

На билбордах были размещены такие лозунги, как "Нам нужны карты расположения мин на наших территориях", "Положите конец человеческим смертям", "Армения должна предоставить карты заминированных территорий", "Армения, прекрати военные преступления", "Дети не должны становиться жертвами мин" и т.д.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Niderlandda minalanmış Azərbaycan ərazilərilə bağlı bilbordlar yerləşdirilib

Новости партнеров

Самое важное

Политические партии Азербайджана распространили заявление в связи с позицией Байдена
Политические партии Азербайджана распространили заявление в связи с позицией Байдена
25 апреля 2021 г. 00:18
Резкая реакция Сахибы Гафаровой на заявление председателя Сената Франции  
Резкая реакция Сахибы Гафаровой на заявление председателя Сената Франции  
24 апреля 2021 г. 22:26
МИД Азербайджана: Заявление Байдена вызывает сожаление
МИД Азербайджана: Заявление Байдена вызывает сожаление
24 апреля 2021 г. 21:07
В Стокгольме прошла акция протеста в связи с невыдачей Арменией карт минных полей  
В Стокгольме прошла акция протеста в связи с невыдачей Арменией карт минных полей  
24 апреля 2021 г. 18:55
Определены места захоронения тел лиц, убитых армянами в Башлыбеле
Определены места захоронения тел лиц, убитых армянами в Башлыбеле
24 апреля 2021 г. 18:39
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
24 апреля 2021 г. 14:43
Премьер-министр представил Теймура Мусаева коллективу Минздрава
Премьер-министр представил Теймура Мусаева коллективу Минздрава
24 апреля 2021 г. 13:11
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов
Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов
23 апреля 2021 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi