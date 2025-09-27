В Нидерландах прошло мероприятие, посвященное Дню памяти

Посольство Азербайджана в Нидерландах организовало художественно-музыкальный вечер, посвященный Дню памяти - 27 сентября.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, общественности Нидерландов, азербайджанской и турецкой общин страны.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания почтили священную память героев-шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде отметил, что этот знаменательный день является ярким проявлением уважения к бессмертной памяти шехидов, пожертвовавших своей жизнью за Родину, и верности героическому наследию азербайджанского народа.

В рамках мероприятия были продемонстрированы видеоролики, посвященные Дню памяти, высказываниям президента Ильхама Алиева, 44-дневной Отечественной войне и шехидам. Кроме того, была представлена художественно-музыкальная программа в исполнении азербайджанских и турецких музыкантов, проживающих в Нидерландах.