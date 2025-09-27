Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Нидерландах прошло мероприятие, посвященное Дню памяти

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 11:38
    В Нидерландах прошло мероприятие, посвященное Дню памяти

    Посольство Азербайджана в Нидерландах организовало художественно-музыкальный вечер, посвященный Дню памяти - 27 сентября.

    Об этом Report сообщили в посольстве.

    Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, общественности Нидерландов, азербайджанской и турецкой общин страны.

    Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания почтили священную память героев-шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

    Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде отметил, что этот знаменательный день является ярким проявлением уважения к бессмертной памяти шехидов, пожертвовавших своей жизнью за Родину, и верности героическому наследию азербайджанского народа.

    В рамках мероприятия были продемонстрированы видеоролики, посвященные Дню памяти, высказываниям президента Ильхама Алиева, 44-дневной Отечественной войне и шехидам. Кроме того, была представлена художественно-музыкальная программа в исполнении азербайджанских и турецких музыкантов, проживающих в Нидерландах.

    День памяти Нидерланды посол Мамед Ахмедзаде
    Фото
    Niderlandda 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Последние новости

    12:12

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания

    Внутренняя политика
    12:08

    США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NIS

    Другие страны
    12:04

    Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкции

    Внутренняя политика
    12:04

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса

    Внутренняя политика
    12:00
    Фото

    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    11:54

    Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    В регионе
    11:50

    День, который изменил все

    Внутренняя политика
    11:50

    КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного Саакашвили

    В регионе
    11:47

    МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    Лента новостей