В Нидерландах прошло мероприятие, посвященное Дню памяти
- 27 сентября, 2025
- 11:38
Посольство Азербайджана в Нидерландах организовало художественно-музыкальный вечер, посвященный Дню памяти - 27 сентября.
Об этом Report сообщили в посольстве.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, общественности Нидерландов, азербайджанской и турецкой общин страны.
Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания почтили священную память героев-шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.
Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде отметил, что этот знаменательный день является ярким проявлением уважения к бессмертной памяти шехидов, пожертвовавших своей жизнью за Родину, и верности героическому наследию азербайджанского народа.
В рамках мероприятия были продемонстрированы видеоролики, посвященные Дню памяти, высказываниям президента Ильхама Алиева, 44-дневной Отечественной войне и шехидам. Кроме того, была представлена художественно-музыкальная программа в исполнении азербайджанских и турецких музыкантов, проживающих в Нидерландах.