В Нидерландах и Франции пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы

Посольства Азербайджана в зарубежных странах по случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне проводят мероприятия, посвященные Дню Победы.

Посольства Азербайджана в зарубежных странах по случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне проводят мероприятия, посвященные Дню Победы.

Как сообщает Report, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Милли Меджлиса Эльдар Гулиев и Солтан Мамедов с 3 по 10 ноября посетят Гаагу (Нидерланды) и Париж (Франция), примут участие в мероприятиях посольств Азербайджана в этих странах, посвященных Дню Победы.

На мероприятиях будет отмечаться одно из самых значимых и грандиозных событий в истории Азербайджана - День Победы, почтена память шехидов, отдавших жизни за освобождение наших земель.