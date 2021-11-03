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В Нидерландах и Франции пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы

В Нидерландах и Франции пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы Посольства Азербайджана в зарубежных странах по случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне проводят мероприятия, посвященные Дню Победы.
Внешняя политика
3 ноября 2021 г. 19:47
В Нидерландах и Франции пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы

Посольства Азербайджана в зарубежных странах по случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне проводят мероприятия, посвященные Дню Победы.

Как сообщает Report, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Милли Меджлиса Эльдар Гулиев и Солтан Мамедов с 3 по 10 ноября посетят Гаагу (Нидерланды) и Париж (Франция), примут участие в мероприятиях посольств Азербайджана в этих странах, посвященных Дню Победы.

На мероприятиях будет отмечаться одно из самых значимых и грандиозных событий в истории Азербайджана - День Победы, почтена память шехидов, отдавших жизни за освобождение наших земель.

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Версия на азербайджанском языке Niderland və Fransada Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr edilmiş tədbirlər keçiriləcək

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