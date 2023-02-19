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В НАТО прокомментировали мюнхенскую встречу лидеров Азербайджана и Армении

В НАТО прокомментировали мюнхенскую встречу лидеров Азербайджана и Армении В НАТО прокомментировали встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Внешняя политика
19 февраля 2023 г. 15:18
В НАТО прокомментировали мюнхенскую встречу лидеров Азербайджана и Армении

В НАТО прокомментировали встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Report, спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина поделился публикацией на своей странице в Twitter.

"Это действительно актуально. Это ключ к обеспечению стабильности на Южном Кавказе. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Напомним, что в заседании, которое прошло 18 февраля под модераторством председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, а также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, генеральный секретарь ОБСЕ, заместитель председателя Совета Мюнхенской конференции по безопасности Хельга Мария Шмид.

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Версия на азербайджанском языке NATO İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın Münxendəki görüşünə münasibət bildirib

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