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Ильхам Алиев: В Афганистане наступает период формирования нового правительства и определения внешнеполитических приоритетов

Ильхам Алиев: В Афганистане наступает период формирования нового правительства и определения внешнеполитических приоритетов "Азербайджан расположен не в непосредственной близости от Афганистана. Считаю, что в первую очередь это решение должны принять соседи Афганистана. Мы никогда не были тесно связаны с Афганистаном ни в политической, ни в экономической, ни в транспортной сфе
Внешняя политика
13 октября 2021 г. 13:36
Ильхам Алиев: В Афганистане наступает период формирования нового правительства и определения внешнеполитических приоритетов
Ильхам Алиев

"Азербайджан расположен не в непосредственной близости от Афганистана. Считаю, что в первую очередь это решение должны принять соседи Афганистана. Мы никогда не были тесно связаны с Афганистаном ни в политической, ни в экономической, ни в транспортной сферах".

Как сообщает Report, об этом 7 октября заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

"В настоящее время в Афганистане наступает период формирования нового правительства и определения внешнеполитических приоритетов", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Aliyev: We will respond adequately if we see signs of a positive trend in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Əfqanıstanda müsbət meyil gördüyümüz halda adekvat şəkildə cavab verəcəyik"

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