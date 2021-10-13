Ильхам Алиев: В Афганистане наступает период формирования нового правительства и определения внешнеполитических приоритетов

"Азербайджан расположен не в непосредственной близости от Афганистана. Считаю, что в первую очередь это решение должны принять соседи Афганистана. Мы никогда не были тесно связаны с Афганистаном ни в политической, ни в экономической, ни в транспортной сфе

"Азербайджан расположен не в непосредственной близости от Афганистана. Считаю, что в первую очередь это решение должны принять соседи Афганистана. Мы никогда не были тесно связаны с Афганистаном ни в политической, ни в экономической, ни в транспортной сферах".

Как сообщает Report, об этом 7 октября заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

"В настоящее время в Афганистане наступает период формирования нового правительства и определения внешнеполитических приоритетов", - сказал глава государства.