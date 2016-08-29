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    Джанелидзе: Укрепление отношений между Грузией и Азербайджаном в наших интересах

    Азербайджан является стратегическим партнером Грузии

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ "В наших интересах углубление и укрепление отношений между Грузией и Азербайджаном". 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе заявил после встречи в Тбилиси с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

    Как отметил Джанелидзе, именно этому служат регулярные встречи.

    "Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, с которым нас связывают многовековые традиции добрососедских отношений. Последующее углубление и укрепление наших отношений в наших интересах и этому служат такие регулярные встречи", - заявил М.Джанелидзе.

    По его словам, на встрече с коллегой обсуждались все основные направления сотрудничества, в том числе, ситуация в торгово-экономической сфере.

    "В этом плане у Грузии и Азербайджана имеется очень большой потенциал", - сообщил глава грузинского внешнеполитического ведомства.

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