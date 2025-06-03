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В Найроби состоялось открытие посольства Азербайджана

В Найроби состоялось открытие посольства Азербайджана В Найроби состоялось открытие посольства Азербайджана
Внешняя политика
3 июня 2025 г. 14:10
В Найроби состоялось открытие посольства Азербайджана

В столице Кении Найроби состоялось открытие посольства Азербайджана.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Мусалия Мудавади.

"Министры иностранных дел оценили открытие дипломатической миссии как важнейший шаг к поддержанию и укреплению азербайджано-кенийских межгосударственных отношений, облегчению коммуникации и содействию сотрудничеству", - сообщили в МИД Азербайджана.

Министр Байрамов также отметил благоприятную среду и условия, созданные Кенией для надлежащего функционирования дипломатической миссии Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Keniyada səfirliyi açılıb

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