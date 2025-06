В Найроби состоялось открытие посольства Азербайджана

В столице Кении Найроби состоялось открытие посольства Азербайджана.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Мусалия Мудавади.

"Министры иностранных дел оценили открытие дипломатической миссии как важнейший шаг к поддержанию и укреплению азербайджано-кенийских межгосударственных отношений, облегчению коммуникации и содействию сотрудничеству", - сообщили в МИД Азербайджана.

Министр Байрамов также отметил благоприятную среду и условия, созданные Кенией для надлежащего функционирования дипломатической миссии Азербайджана.