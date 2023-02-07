В Нахчыване ведется сбор помощи пострадавшим при землетрясении в Турции

В Нахчыванской Автономной Республике ведется сбор помощи для пострадавших от сильного землетрясения в Турции.

В Нахчыванской Автономной Республике ведется сбор помощи для пострадавших от сильного землетрясения в Турции.

Как сообщает местное бюро Report, граждане отправляют в район землетрясения теплую одежду, палатки, постельные принадлежности, отопительное оборудование и всё необходимое для маленьких детей.

Отметим, что Генеральное консульство Турции в Нахчыване обратилось к жителям автономной республики с призывом о помощи людям, пострадавшим от землетрясения.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 3 432 человека, 21 103 получили ранения. 5 775 зданий были разрушены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших.