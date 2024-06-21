В Нахчыване проходит второй фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан"

В Нахчыване проходит второй фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан".

В Нахчыване проходит второй фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, перед началом мероприятия участники возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на главной площади Нахчывана и почтили его память.

Затем участники фестиваля посетили Музей Гейдара Алиева, где представлены экспонаты о жизни и политической деятельности великого лидера.

На фестивале-конгрессе будут представлены образцы фольклора, кулинарные, музыкальные номера, выставки, литературно-художественные композиции, относящиеся к Западному Азербайджану. Кроме того, будет организовано свадебное торжество для пары из Западного Азербайджана.

Отметим, мероприятие организовано совместно полномочным представительством президента Азербайджана в Нахчыванской АР, Министерством науки и образования Азербайджана, Нахчыванским государственным университетом и Общиной Западного Азербайджана.