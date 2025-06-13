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В Нахчыване проходит научная конференция, посвященная истории и культуре Западного Азербайджана

В Нахчыване проходит научная конференция, посвященная истории и культуре Западного Азербайджана В Нахчыване проходит научная конференция, посвященная истории и культуре Западного Азербайджана
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 10:48
В Нахчыване проходит научная конференция, посвященная истории и культуре Западного Азербайджана

В Нахчыване проходит научная конференция "Западный Азербайджан: история, культура и великое возвращение".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, конференция проводится совместно с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики, Национальной академией наук Азербайджана, Нахчыванским отделением НАНА, Общиной Западного Азербайджана, Нахчыванским государственным университетом и Институтом истории и этнологии имени Бакиханова НАНА.

В Научной библиотеке Нахчыванского отделения НАНА была осмотрена выставка, посвященная Западному Азербайджану.

Пленарное заседание конференции продолжилось в зале заседаний Нахчыванской городской исполнительной власти.

Отметим, что конференция продолжит свою работу во второй половине дня в 5 заседаниях, на которых будет представлен в общей сложности 61 научный доклад.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda “Qərbi Azərbaycan: tarixi, mədəniyyəti və böyük qayıdış” Respublika Elmi Konfransı keçirilir

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