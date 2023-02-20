В Нахчыване почтили память погибших в результате землетрясения в Турции

В селе Шихмахмуд Бабекского района почтили память погибших в результате землетрясения в Турции.

В селе Шихмахмуд Бабекского района почтили память погибших в результате землетрясения в Турции.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, минутой молчания почтили память тысяч людей, погибших в результате землетрясения в Турции.

Генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая поблагодарил братский азербайджанский народ за оказанную материальную и моральную поддержку.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.