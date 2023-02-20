О нас

В Нахчыване почтили память погибших в результате землетрясения в Турции

В Нахчыване почтили память погибших в результате землетрясения в Турции В селе Шихмахмуд Бабекского района почтили память погибших в результате землетрясения в Турции.
Внешняя политика
20 февраля 2023 г. 19:48
В Нахчыване почтили память погибших в результате землетрясения в Турции

В селе Шихмахмуд Бабекского района почтили память погибших в результате землетрясения в Турции.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, минутой молчания почтили память тысяч людей, погибших в результате землетрясения в Турции.

Генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая поблагодарил братский азербайджанский народ за оказанную материальную и моральную поддержку.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin xatirəsinə ehsan verilib

Экслюзивные новости

В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi