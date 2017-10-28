В Нахчыване отметили праздник Турецкой Республики

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По случаю 94-й годовщины создания Турецкой Республики, генеральное консульство Турции в Нахчыване организовало официальный прием.

Как сообщили Report в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял участие в официальном приеме.

На мероприятие были сначала озвучены государственные гимны Азербайджана и Турции.Затем на мероприятии было зачитано поздравительное послание, адресованное президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, дипломатическим представительствам Турции в зарубежных странах.

Генеральный консул Турции в Нахчыване Нихат Аршан во время выступления рассказал о борьбе за независимость турецкого народа, о создании Турецкой Республики и о пути ее развития. Было отмечено, что отношения между двумя странами сегодня быстро развиваются, реализуются совместные проекты. Нихат Аршан подчеркнул роль Автономной Республики в развитии отношений между дружеским и братским Азербайджаном, отметил вклад мероприятий, проводимых в этой сфере, в развитие сотрудничества.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов поздравил участников мероприятия и братский турецкий народ с 94-й годовщиной независимости Турции и отметил, что сегодня двухсторонние отношения между странами достигли стратегического уровня. Между Автономной Республикой и Турцией также налажены полезные связи сотрудничества. Особо было отмечено принятое на днях решение турецкого правительства по новому регулированию, по которому для экспортируемой в Турцию продукции, произведенной на предприятиях Нахчыванской Автономной Республики, созданы свободные торговые возможности.