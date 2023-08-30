В Нахчыване отметили День Победы Турции

В Нахчыване отметили День Победы Турции.

В Нахчыване отметили День Победы Турции.

Как сообщает местное бюро Report, генеральным консульством этой страны в Нахчыване было организовано мероприятие по случаю Дня Победы Турецкой Республики и Дня Вооруженных Сил. Сначала, минутой молчания была почтена память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана и Турции, прозвучали государственные гимны обеих братских стран.

На мероприятии, в котором присутствовали полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая и другие официальные лица, было зачитано поздравительное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Асип Кая и Фуад Наджафли подчеркнули, что главы государств развивают дружбу и братские отношения между странами на более высоком уровне. Было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения, развивающиеся на уровне "одна нация, два государства" и "один кулак", создали новые реалии в регионе.

На мероприятии был показан видеоролик о славной истории победы Турции. Затем церемония продолжилась художественной частью.