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В Нахчыване отмечается 15-я годовщина создания ОТГ

В Нахчыване отмечается 15-я годовщина создания ОТГ
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 10:38
В Нахчыване отмечается 15-я годовщина создания ОТГ

В Нахчыване проходит мероприятие на тему "Организация тюркских государств в 15-ю годовщину Нахчыванского соглашения".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие организовано в Нахчыванском государственном университете (НГУ) Центром анализа международных отношений совместно с НГУ.

Участники мероприятия сначала посетили памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в центре города и возложили к нему цветы.

Затем участники мероприятия побывали в Музее Гейдара Алиева, где ознакомились с экспонатами, отражающими жизнь и деятельность великого лидера.

В мероприятии принимают участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, ректор НГУ Эльбрус Исаев, представители общественности и студенты.

Мероприятие продолжится панельными заседаниями.

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Версия на английском языке Фото15th anniversary of Organization of Turkic States celebrated in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Türk Dövlətləri Təşkilatının yaradılmasının 15-ci ildönümü qeyd olunur

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