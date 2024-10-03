В Нахчыване отмечается 15-я годовщина создания ОТГ

В Нахчыване проходит мероприятие на тему "Организация тюркских государств в 15-ю годовщину Нахчыванского соглашения".
Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие организовано в Нахчыванском государственном университете (НГУ) Центром анализа международных отношений совместно с НГУ.
Участники мероприятия сначала посетили памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в центре города и возложили к нему цветы.
Затем участники мероприятия побывали в Музее Гейдара Алиева, где ознакомились с экспонатами, отражающими жизнь и деятельность великого лидера.
В мероприятии принимают участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, ректор НГУ Эльбрус Исаев, представители общественности и студенты.
Мероприятие продолжится панельными заседаниями.