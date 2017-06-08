В Нахчыване обсудили реализацию Проекта по содействию торговле и транспортировке в странах ГУАМ

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Нахчыване состоялось 26-е заседание Руководящего комитета по реализации Проекта по содействию торговле и транспортировке Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в ходе заседания была обсуждена информация, связанная с реализацией Проекта по содействию торговле и транспортировке (ПСТТ) в государствах-членах ГУАМ.

В частности, были заслушаны презентации представителя Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана по проекту "Цифровой торговый узел Азербайджана" и международного эксперта о концепции проекта по применению и взаимному признанию мобильных электронно-цифровых подписей (ЭЦП) при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственные границы стран ГУАМ.

В ходе заседания обсуждалась информация о ходе выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур относительно товаров и транспортных средств, перемещаемых через госграницы стран ГУАМ.

Также был обсужден проект Соглашения между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о содействии транзиту товаров и транспортных средств через территории государств-членов ГУАМ.

Была достигнута договоренность продолжить работу по реализации Протокола между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через государственные границы стран-членов организации.