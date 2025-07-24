В Нахчыване обсудили перспективы азербайджано-турецкого сотрудничества в сфере торговли и инвестиций

19:41 Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли встретился с делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Турции Биролом Акгюном.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли встретился с делегацией во главе с послом Турции в Баку Биролом Акгюном.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем развития дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркнув особую роль Нахчывана в укреплении этого сотрудничества.

Было отмечено наличие широких перспектив, особенно в сферах торговли и инвестиций. Стороны подчеркнули важность активного участия турецких бизнесменов в этих направлениях.

