О нас

В Национальной библиотеке Турции проходит презентация книги, посвященной Ильхаму Алиеву

В Национальной библиотеке Турции проходит презентация книги, посвященной Ильхаму Алиеву В Национальной библиотеке при Администрации президента Турции проходит презентация книги "История Отечественной войны: фактор личности", посвященной президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 18:24
В Национальной библиотеке Турции проходит презентация книги, посвященной Ильхаму Алиеву

В Национальной библиотеке при Администрации президента Турции проходит презентация книги "История Отечественной войны: фактор личности", посвященной президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии принимают участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и другие официальные лица.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов дал подробную информацию о книге и сказал, что одним из ее авторов является министр обороны Закир Гасанов.

"После войны пишется история, а также эпосы о победоносных военачальниках. Несмотря на то, что Отечественная война завершилась два года назад, о президенте Ильхаме Алиеве также пишутся книги. Сегодня мы собрались здесь для презентации одной из этих книг на турецком языке", - сказал посол.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezident Administrasiyasının Milli Kitabxanasında İlham Əliyevə həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilib - YENİLƏNİB

Самое важное

Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
22 декабря 2022 г. 17:35
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 13:49
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
22 декабря 2022 г. 13:42
Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi