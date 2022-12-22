В Национальной библиотеке Турции проходит презентация книги, посвященной Ильхаму Алиеву

В Национальной библиотеке при Администрации президента Турции проходит презентация книги "История Отечественной войны: фактор личности", посвященной президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В Национальной библиотеке при Администрации президента Турции проходит презентация книги "История Отечественной войны: фактор личности", посвященной президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии принимают участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и другие официальные лица.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов дал подробную информацию о книге и сказал, что одним из ее авторов является министр обороны Закир Гасанов.

"После войны пишется история, а также эпосы о победоносных военачальниках. Несмотря на то, что Отечественная война завершилась два года назад, о президенте Ильхаме Алиеве также пишутся книги. Сегодня мы собрались здесь для презентации одной из этих книг на турецком языке", - сказал посол.