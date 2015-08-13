15 сентября в Нью-Йорке откроется 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ 15 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке официально откроется юбилейная 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, ежегодные общие прения в этом году начнутся 28 сентября и продлятся до 3 октября. Накануне состоится Саммит по устойчивому развитию.

По установившейся традиции, первыми 28 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят президенты Бразилии и США. Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

Согласно предварительному списку выступающих, в первой половине первого дня общих дебатов перед делегатами выступят также главы государств Польши, Китая, Иордании, России, Республики Корея, Ирана, Франции, Катара, Нидерландов, Казахстана, Мексики, Португалии и Мозамбика. Выступление президента Украины запланировано на 29 сентября.

Накануне общеполитической дискуссии в период с 25 по 27 сентября в Генеральной Ассамблее состоится Саммит по устойчивому развитию на период после 2015 года.

По словам директора отдела по делам Генассамблеи и экономического и социального совета ООН Иона Ботнару, в сентябре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке соберется рекордное количество глав государств и правительств. На сегодняшний день уже получены заявки на участие от 155 из 193 стран-членов ООН.

Он отметил, что cаммит станет самым главным событием предстоящей сессии. На нем государства-члены ООН примут новую глобальную повестку дня в области развития на следующие 15 лет.

Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.

Ежегодно в период с сентября по декабрь ведется интенсивная сессионная работа Ассамблеи, которая затем проводит свои заседания по мере необходимости.