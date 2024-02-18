В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ

В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ

18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид, сооб

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18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид, сообщает Report . Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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