В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ

18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид, сообщает
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ 18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид, сооб
Внешняя политика
18 февраля 2024 г. 16:41
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18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид, сообщает
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti və ATƏT-in Baş katibi Münxendə görüşüblər - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev meets OSCE Secretary General in Munich