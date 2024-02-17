В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation по стратегическим коммуникациям, политике и пропаганде Эйлин О'Конн

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation по стратегическим коммуникациям, политике и пропаганде Эйлин О'Коннор.

Как сообщает Report, передав поздравления по случаю проведения СОР29 в нашей стране, Эйлин О'Коннор отметила, что The Rockefeller Foundation осуществляет активную деятельность в мире в области изменения климата и финансирования его предотвращения, взаимодействует в этом направлении с рядом государств, частным сектором и гражданским обществом. Она подчеркнула, что в этом контексте фонд готов к сотрудничеству с Азербайджаном.

Поблагодарив за поздравления, глава государства сказал, что является сторонником инклюзивности в связи с СОР29, сообщил, что Азербайджан тесно взаимодействует с международной общественностью в этом направлении.

Подчеркнув, что наша страна готова к сотрудничеству с The Rockefeller Foundation, Президент Ильхам Алиев пригласил делегацию фонда посетить Азербайджан с визитом.

21:35

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation по стратегическим коммуникациям, политике и пропаганде Эйлин О'Коннор.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.