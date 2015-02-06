В Мюнхене открывается 51-ая конференция по безопасности

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 51-ая конференция по безопасности открывается сегодня в Мюнхене.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу конференции, в этом году в мероприятии примут участие около 20 глав государств и более 60 министров иностранных дел, которые прибудут в Мюнхен, чтобы обсудить основные текущие проблемы безопасности и внешней политики.

В работе конференции примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Основными темами конференции станут крах международного порядка в связи с кризисом в Украине и его последствия для европейской архитектуры безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке, угроза со стороны группировки "Исламское государство". Глобальный кризис беженцев и борьба с терроризмом также среди основных проблем на конференции в этом году.

В рамках конференции впервые пройдет встреча "Группы видных деятелей по вопросам европейской безопасности", на которой примут участие представители тройки ОБСЕ - Швейцарии, Сербии и Германии.

Свое участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Финляндии Саули Ниинистё, Литвы Даля Грибаускайте и Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, премьер-министры Ирака Хайдер Аль-Абади и Ливана Тамам Салам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского парламента Мартин Шульц, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, глава МИД России Сергей Лавров и др.

Конференция завершит работу 8 февраля.