В Мюнхене открывается конференция по безопасности

Более 500 высокопоставленных политиков со всего мира соберутся на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается сегодня, 14 февраля.

Как сообщает Report, в числе подтвержденных участников форума - генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек Интерпола Юрген Сток, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, госсекретарь США Майкл Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц и др.

Германию будут представлять президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и спикер бундестага Вольфганг Шойбле.

В этом году в Мюнхен приедет и гендиректор Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус: как ожидается, вспышка коронавируса в Китае станет одной из главных тем обсуждения на форуме.

В рамках конференции 16 февраля состояться переговоры по Ливии.

"По приглашению министра иностранных дел Хайко Мааса и спецуполномоченного ООН по Ливии Хасана Саламе пройдет первая очередная встреча международного комитета по Ливии. Организовать этот комитет было решено на берлинской конференции по Ливии 19 января", - сообщила ранее пресс-служба МИД Германии.

Основанная в 1963 году Мюнхенская конференция по безопасности - это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира.