В Музее независимости Польши состоялся показ документального фильма, посвященного наследию АДР

В Музее независимости Польши по случаю 28 мая – Дня независимости состоялся показ документального фильма о наследии Азербайджанской Демократической Республики.

В Музее независимости Польши по случаю 28 мая – Дня независимости состоялся показ документального фильма о наследии Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report , об этом в Х написала посол Азербайджана в Варшаве Наргиз Гурбанова.

"Мы отмечаем День независимости Азербайджана в Музее независимости Польши в Варшаве лекциями об истории азербайджано-польских отношений, проведенными доктором Шахлой Кязымовой и доктором Малгожатой Пекарской, после чего был показан документальный фильм о наследии Азербайджанской Демократической Республики, первой светской парламентской демократии в мусульманском мире. Благодарим заместителя директора Бартломея Клусека за сотрудничество", – отметила дипломат.