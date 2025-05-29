О нас

В Музее независимости Польши состоялся показ документального фильма, посвященного наследию АДР

В Музее независимости Польши состоялся показ документального фильма, посвященного наследию АДР В Музее независимости Польши по случаю 28 мая – Дня независимости состоялся показ документального фильма о наследии Азербайджанской Демократической Республики.
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 01:03
В Музее независимости Польши состоялся показ документального фильма, посвященного наследию АДР

В Музее независимости Польши по случаю 28 мая – Дня независимости состоялся показ документального фильма о наследии Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report, об этом в Х написала посол Азербайджана в Варшаве Наргиз Гурбанова.

"Мы отмечаем День независимости Азербайджана в Музее независимости Польши в Варшаве лекциями об истории азербайджано-польских отношений, проведенными доктором Шахлой Кязымовой и доктором Малгожатой Пекарской, после чего был показан документальный фильм о наследии Азербайджанской Демократической Республики, первой светской парламентской демократии в мусульманском мире. Благодарим заместителя директора Бартломея Клусека за сотрудничество", – отметила дипломат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPolşanın Müstəqillik Muzeyində AXC-nin irsinə həsr olunmuş sənədli film nümayiş edilib

Самое читаемое

Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
27 мая 2025 г. 06:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi