В Музее истории Молдовы проведена конференция, посвященная Ходжалы

В столице Молдовы Кишиневе при организационной поддержке посольства Азербайджанской Республики в этой стране, Молдавско-Азербайджанского Конгресса, а также поддержке Фонда Гейдара Алиева в Музее истории Молдовы 21 февраля была проведена конференция, посвя

В столице Молдовы Кишиневе при организационной поддержке посольства Азербайджанской Республики в этой стране, Молдавско-Азербайджанского Конгресса, а также поддержке Фонда Гейдара Алиева в Музее истории Молдовы 21 февраля была проведена конференция, посвященная Ходжалы.

Как сообщили Report в азербайджанском диппредставительстве, мероприятие было организовано в рамках кампании "Справедливость Ходжалы".

В конференции приняли участие депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики, молдавские официальные лица, общественные и политические деятели, члены азербайджанской диаспоры, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, послы Турции, Болгарии, Катара, Израиля, Румынии, Казахстана, а также руководители еврейских общественных организаций и представители СМИ этой страны.

Сначала гости ознакомились с фотографиями, отражающими Ходжалинский геноцид. Участникам мероприятия Фондом Гейдара Алиева были представлены брошюры, листовки, компакт-диски с фильмом "Бесконечный коридор" и нагрудные знаки о Ходжалинском геноциде. Затем на конференции был показан фильм Histogram #Khojaly.

Выступившие на мероприятии отметили, что события в азербайджанском городе Ходжалы стало самой кровавой и масштабной трагедий во время Первой Карабахской войны. Было отмечено, что этот геноцид был направлен не только против азербайджанского народа, но и всего человечества.

Участники конференции отметили исключительную роль Фонда Гейдара Алиева в доведении реалий о Ходжалинском геноциде до мирового сообщества. В частности была отмечена кампания "Справедливость Ходжалы", начатая в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.