О нас

В Музее истории Молдовы проведена конференция, посвященная Ходжалы

В Музее истории Молдовы проведена конференция, посвященная Ходжалы В столице Молдовы Кишиневе при организационной поддержке посольства Азербайджанской Республики в этой стране, Молдавско-Азербайджанского Конгресса, а также поддержке Фонда Гейдара Алиева в Музее истории Молдовы 21 февраля была проведена конференция, посвя
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 01:37
В Музее истории Молдовы проведена конференция, посвященная Ходжалы

В столице Молдовы Кишиневе при организационной поддержке посольства Азербайджанской Республики в этой стране, Молдавско-Азербайджанского Конгресса, а также поддержке Фонда Гейдара Алиева в Музее истории Молдовы 21 февраля была проведена конференция, посвященная Ходжалы.

Как сообщили Report в азербайджанском диппредставительстве, мероприятие было организовано в рамках кампании "Справедливость Ходжалы".

В конференции приняли участие депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики, молдавские официальные лица, общественные и политические деятели, члены азербайджанской диаспоры, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, послы Турции, Болгарии, Катара, Израиля, Румынии, Казахстана, а также руководители еврейских общественных организаций и представители СМИ этой страны.

Сначала гости ознакомились с фотографиями, отражающими Ходжалинский геноцид. Участникам мероприятия Фондом Гейдара Алиева были представлены брошюры, листовки, компакт-диски с фильмом "Бесконечный коридор" и нагрудные знаки о Ходжалинском геноциде. Затем на конференции был показан фильм Histogram #Khojaly.

Выступившие на мероприятии отметили, что события в азербайджанском городе Ходжалы стало самой кровавой и масштабной трагедий во время Первой Карабахской войны. Было отмечено, что этот геноцид был направлен не только против азербайджанского народа, но и всего человечества.

Участники конференции отметили исключительную роль Фонда Гейдара Алиева в доведении реалий о Ходжалинском геноциде до мирового сообщества. В частности была отмечена кампания "Справедливость Ходжалы", начатая в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMoldova Tarix muzeyində Xocalıya həsr olunmuş konfrans keçirilib

Экслюзивные новости

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi