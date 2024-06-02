В доме-музее Наримана Нариманова в Грузии проведено мероприятие по случаю Дня защиты детей

Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова и Кавказский центр права и интеграции при поддержке посольства Азербайджана в Грузии организовали в доме-музее Наримана Нариманова в Тбилиси мероприятие, приуроченное к 1 июня - Международному дню

Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова и Кавказский центр права и интеграции при поддержке посольства Азербайджана в Грузии организовали в доме-музее Наримана Нариманова в Тбилиси мероприятие, приуроченное к 1 июня - Международному дню защиты детей.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу дипмиссии, в мероприятии принял участие посол Фаиг Гулиев.

Согласно информации, принимая во внимание тот факт, что соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева текущий год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", а также учитывая, что в этом году город Шуша объявлен культурной столицей исламского мира, в рамках мероприятия была организована выставка картин детей на упомянутую тематику.

Выступая на мероприятии, посол Ф.Гулиев поприветствовал участников, поздравил детей с праздником, пожелал им благополучия. Говоря об истории Международного дня защиты детей, государственной политике нашей страны в данном направлении, дипломат подчеркнул важность мобилизации всех усилий для того, чтобы дети росли в экологически чистой среде.

Была отмечена важность воспитания детей в духе патриотизма, выражена уверенность, что наши дети в будущем внесут вклад в дальнейшее процветание как Азербайджана, так и Грузии. Затем детям, принявшим участие в мероприятии, были вручены подарки.

В художественной части мероприятия дети и подростки исполнили танцы, прочитали стихи и сыграли на музыкальных инструментах.