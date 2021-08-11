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В Мугле состоялось специальное заседание «Кризисного центра»

В Мугле состоялось специальное заседание «Кризисного центра» В “Кризисном центре” в Турции проведено специальное совещание, в ходе которого были обсуждены меры по тушению лесных пожаров, продолжающиеся с 28 июля, общий объем ущерба, предотвращение лесных пожаров в будущем, уточнение задач и шагов по ликвидации новы
Внешняя политика
11 августа 2021 г. 01:17
В Мугле состоялось специальное заседание «Кризисного центра»

В “Кризисном центре” в Турции проведено специальное совещание, в ходе которого были обсуждены меры по тушению лесных пожаров, продолжающиеся с 28 июля, общий объем ущерба, предотвращение лесных пожаров в будущем, уточнение задач и шагов по ликвидации новых очагов.

Как передает турецкое бюро Report, в заседании, проведенном в “Кризисном центре” при Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, приняли участие министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMuğlada türkiyəli nazirlərin iştirakı ilə “Böhran mərkəzi”ndə iclas keçirilib

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