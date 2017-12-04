В Москве встретятся главы МИД Прикаспийских государств

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ 4-5 декабря в Москве состоится Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как передает Report, встреча глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана состоится в седьмой раз.

Внимание министров будет сфокусировано на Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также документах, регулирующих пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, военное мореплавание, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавания и ряде других.

Состоится обмен мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам. Главная задача – подготовка к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту.