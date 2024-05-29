В Москве состоялся торжественный прием в честь Дня независимости Азербайджана

В Москве состоялся торжественный прием в честь Дня независимости Азербайджана.

В Москве состоялся торжественный прием в честь Дня независимости Азербайджана.

Как передает российское бюро Report , мероприятие открыл посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы. В своем выступлении он рассказал об истории формирования первой демократической республики на Востоке, отметив, что сохранение и укрепление независимости страны в современный период связаны с именем общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного и политического деятеля Гейдара Алиева.

Посол подчеркнул, что впервые за долгие годы Азербайджан отмечает День независимости в условиях, когда территориальная целостность и суверенитет полностью восстановлены:

"Не могу не поделиться с Вами значительными достижениями, которые мы наблюдаем в процессе восстановления освобожденных территорий нашей Родины в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Сегодня возрождение Карабаха и Восточного Зангезура стало важным элементом национальной идеи азербайджанского народа. В настоящее время под руководством Ильхама Алиева проводятся масштабные восстановительно-строительные работы, на освобожденных территориях реализуются масштабные проекты.

Сегодня по инициативе Президента Ильхама Алиева у Азербайджана и Армении появилась реальная возможность для заключения мирного соглашения. Я, как и любой азербайджанец, искренне надеюсь и верю, что все достижения моей Родины - это лишь начало большого пути, и, несмотря ни на какие трудности, Азербайджан и дальше будет решительно продвигать мирную повестку дня".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в своем выступлении отметил поступательное развитие российско-азербайджанских отношений:

"Мы искренне рады тому, что на основе договоренностей, которые были достигнуты между нашими лидерами - президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наше союзническое взаимодействие, наши партнерские отношения поступательно развиваются во всех областях. Это и политический диалог, и взаимодействие на международной арене. Это наши многогранные торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи. Визит Ильхама Алиева в Москву в этом году придал дополнительный импульс этим отношениям".

Мероприятие продолжилось культурной программой.